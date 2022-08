L’IFAPME inaugure un tout nouvel espace de formation réservé aux métiers de la construction

Ce mercredi 24 août était inaugurée l’extension du tout nouveau centre de compétences Construform à Grâce-Hollogne, en partenariat avec l’IFAPME et le Forem. Cet espace est entièrement dédié aux métiers de la construction et se focalise sur l’objectif de redynamiser le secteur qui est en pénurie de main-d’œuvre depuis des années. Pour ce faire, le centre met à disposition des nouveaux apprenants et apprenantes des outils et technologies de qualité.

Le point positif du nouveau centre est qu’il s’oriente vers l’apprentissage d’une construction durable, qui a du sens et est axé sur la performance énergétique des bâtiments. Il met également l’accent sur les nouvelles techniques de chauffage, l’économie d’énergie ainsi que les nouveaux matériaux bios sourcés comme le chanvre, connu pour ses vertus thermiques et isolantes.