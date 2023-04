L’if, arbre de l’éternité aux usages insoupçonnés

L’If commun ou If à baies (taxus baccata) est un conifère non résineux originaire de nos régions mais qui se fait de plus en plus rare. En cause ? La toxicité de ses épines et de ses baies (dont la chair est comestible mais pas la graine), qui présentait un danger pour le bétail, dans les pâtures notamment. Aujourd’hui, les peuplements d’ifs, appelés ivaies, sont protégés au titre d’habitat prioritaire en Europe.