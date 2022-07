L’idotée, un petit crustacé marin qui joue les abeilles des mers en pollinisant des algues

Les abeilles et plus généralement les insectes, on le sait pollinisent, sur terre, les plantes à fleurs. Ce que l’on croyait impossible dans les milieux marins. Aujourd’hui pourtant, on pense avoir découvert une sorte d’abeille des mers. Une équipe scientifique menée par Myriam Valéro, une chercheuse française du laboratoire Franco-Chilien Evolutionary biology and ecology of algae de la station biologique de Roscoff vient, en tout cas de publier dans "Science", une étude sur la collaboration entre un petit crustacé marin (l’idotée) et une algue rouge (la gracilaire) pour sa reproduction.