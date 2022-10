L'idotée, le crustacé "pollinisateur des mers"

"Ça faisait 25 ans qu'on se posait la question", sourit Christophe Destombe, professeur à Sorbonne Université, attablé dans la bibliothèque de la station biologique de Roscoff (Finistère). Jusqu'à présent, la plupart des scientifiques excluaient l’intervention des animaux dans la fécondation des algues.

"Il y avait le dogme qu'en milieu marin, la plupart des fécondations se faisaient par mouvement d'eau."

Mais les gamètes mâles des algues rouges ont une particularité inhabituelle : elles n'ont pas de flagelle, contrairement aux spermatozoïdes. Elles ne peuvent donc pas se déplacer dans l'eau pour rejoindre la gamète femelle qui est, elle, immobile. Or, "on s'est aperçu qu'avec les algues rouges, il y avait toujours un petit crustacé, qui s'appelle une idotée. On s'est dit que la présence de ces idotées jouait peut-être un rôle dans la reproduction", raconte M. Destombe.