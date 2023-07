L'iconique Jane Birkin est décédée à l’âge de 76 ans : retour sur une vie aux multiples facettes

C’est donc un an avant mai 1968 que la pimpante Britannique, avec ses bottes plantées en plein dans son époque, quitte l’Angleterre et sa famille. Londres, elle y eut une enfance heureuse. Un père qu’elle adorait. Une mère aimante, protectrice comme une lionne. Et pas avare de bons conseils : " Souris et on sourit avec toi. Pleure et tu pleures toute seule " lui disait-elle. Des parents qu’elle qualifiait de brillants. Père " bourgeois héroïque " et mère " extraordinairement belle et spectaculaire ". Chanteuse et actrice, Judy Campbell, tourne depuis les années 40. Elle a épousé David Birkin en 1943. Commandant dans la Royal Navy, l’homme est l’artisan de jolis faits d’armes. " La guerre fut le moment le plus excitant de la vie de mon père. Il n’avait à tuer personne dans ses fonctions. Il avait juste à sauver des gens. Il a fait 45 missions, je pense. Il était très génial. Il ne la ramenait pas. On ne savait pas tout ça de lui avant 1968 " confiera-t-elle à Thierry Coljon et Nicolas Crousse du " Soir " en janvier 2020. Père adulé (" je n’aurai pas pu avoir plus de complicité que celle que j’ai eue avec mon père "), il décédera en 1991. Nous y reviendrons. Une complicité qu’elle partage aussi avec son frère aîné Andrew et sa cadette Linda.