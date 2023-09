L’iconique Bic 4 couleurs condamné à disparaitre des plumiers ?

En 2020 déjà, Slate consacrait un article au phénomène du Bic 4 couleurs dans les écoles, dans lequel une éducatrice témoignait : "Ce simple stylo en plastoc bicolore était en train de devenir une monnaie d’échange. J’ai fini par apprendre que des élèves n’avaient plus le droit de se rendre aux toilettes s’ils ne montraient pas cinq stylos 4 couleurs. Pour les types qui avaient organisé ça, c’était juste une manière de montrer patte blanche et une jolie façon de semer la zizanie au lycée. Une fois les cinq stylos montrés, les élèves avaient le droit de les garder et d’accéder aux toilettes. Le but n’était pas de leur voler, mais juste de les pousser à voler eux-mêmes, pour pervertir le plus de jeunes possible."

Commercialisé depuis 1970 ce stylo a ajouté à ses quatre couleurs originales (le bleu, le rouge, le vert, le noir) des variantes plus fun, du genre fluo au métallisé. Le design du bic lui-même a peu évolué mais il a troqué sa traditionnelle coquille bleue ou orange contre une palette infinie de looks, du vert pomme aux imprimés en édition limitée (d’où l’intérêt de les collectionner). Il y a deux ans une version en or et diamant mise en vente au prix de 24.500 euros a même été commercialisée.

Il a beau être décrié, le Bic 4 couleurs continue à voir la vie en rose : un article du Figaro paru en 2022 indiquait "sur cinq ans, une hausse de 50% des ventes de quatre couleurs en France".