L'iconique actrice flamande Reinhilde Decleir est décédée à l'âge de 73 ans

L'actrice flamande Reinhilde Decleir est décédée à l'âge de 73 ans. "Elle est décédée selon sa propre volonté le 6 avril 2022, après une longue bataille contre le cancer", a annoncé sa famille à Belga.

De "Moemoe" dans la série culte "Van Vlees en Bloed" à son engagement dans la troupe de théâtre Tutti Fratelli, Reinhilde Decleir était une icône de la télévision et du théâtre en Flandre. Elle était également la sœur de l'acteur Jan Decleir, connu entre autres pour son rôle dans le film Daens.

Née en 1948, Reinhilde Decleir s'est fait un nom dans le monde du théâtre flamand, mais le grand public la connaît principalement grâce aux films et séries télévisées flamands, comme “Loslopend wild & gevogelte" ou "Beau Séjour". Son rôle de "Moemoe", la grand-mère dans la série "Van Vlees en Bloed" marquera les esprits. Cette série relate l'histoire d'une famille de boucher typiquement flamande.

Artiste engagée

Reinhilde Decleir a été régulièrement récompensée pour son engagement social : en 2011, elle a reçu le prix Louis Paul Boon, en 2015, le prix de l'égalité et en 2016, elle a reçu le prix Ark pour l'ensemble de son œuvre en tant que metteuse en scène pour la compagnie Tutti Fratelli.

Tutti Fratelli est un atelier socio-artistique situé à Anvers où les personnes défavorisées se voient offrir des opportunités sociales par le biais de projets artistiques. "C’est intéressant de voir comment les gens ont évolué. Parfois, ce n’est pas spectaculaire, mais, pour certains, ça va plus loin : il y en a qui viennent d’un centre psychiatrique et racontent : ‘Le théâtre, c’est beaucoup mieux qu’une pilule !’ Ils ont pu sortir bien plus tôt du centre psychiatrique", expliquait-elle au magazine Alter Echos.