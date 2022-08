L’icône Serena Williams, égale de Beyonce ou Michelle Obama

"En tant que joueuse de tennis noire, j’avais une apparence différente. Je parlais différemment. Je m’habillais différemment. Je servais différemment. Mais quand j’entrais sur le court, je pouvais rivaliser avec n’importe qui", résuma Williams il y a quelques années.

Et Serena ne s’est pas privée de décliner sa réussite dans d’autres domaines. Elle est devenue une femme d’affaires accomplie (sa fortune est estimée à 260 millions de dollars par Forbes), faisant du showbiz, de la mode et de la pop-culture, d’autres terrains de jeu qui l’ont un peu plus "starisée" et sont autant de plateformes d’expression susceptibles de changer la donne.

Elle s’est fait remarquer dans le clip de "Sorry", single de Beyonce datant de 2016 ; les stars du hip-hop et du R’n’B, de Kanye West à Drake en passant par Snoop Dogg, l’ont mentionnée dans des chansons ; elle a fait une apparition dans la série populaire "Law & Order", mais aussi, plus culte encore, chez les Simpsons avec Venus ; Jimmy Fallon l’a plusieurs fois invitée dans son Tonight Show sur NBC, et HBO lui a consacré une série "Being Serena".