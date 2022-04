L’icône italienne Marcello Mastroianni : Latin lover malgré lui

Si rien ne prédestinait Marcello à devenir acteur, sa carrière va se construire au gré des rencontres et la première qui va compter, c’est au théâtre qu’elle va se passer avec Visconti lorsqu’il a 24 ans. Durant 10 ans, c’est sur les planches qu’il va construire son style.

Et parfois, être au bon endroit au bon moment peut aussi changer la donne. Dans les années 50, l’acteur est à Cinecittà. Le Hollywood de l’époque se trouve à Rome, dans ces studios envahis après la guerre par les producteurs Américains. Et son image de "brave garçon, accueillant et solaire" va le mener au plus haut, dirigé par une nouvelle vague de cinéastes italiens qui inventent un cinéma populaire.

Au début des années 60, un rôle va lui permettre enfin de changer de registre, celui de journaliste mondain de la dolce vita. Fellini l’impose, à la place d’un Paul Newman ou d’un Gérard Philippe ! Et le réalisateur en fait un dandy ténébreux et va littéralement et brusquement le propulser au rang d’icône internationale. Le film remporte la Palme d’or à Cannes en 1960. Mais, comme l’explique très bien le cinéaste Jean-Pierre Lefebvre dans une revue de cinéma en 1961 : "Il n’incarne pas la révolte de Dean ni le désespoir de Bogart et encore moins l’anarchie du Belmondo d’À Bout de souffle ; il se présente beaucoup plus sous les traits du héros traqué que sous ceux du héros vainqueur".

Ce statut réducteur de playboy va lui coller à la peau. Il essayera de se défaire de cette image de séducteur mais en vain. Il faut dire aussi qu’il a beaucoup séduit les femmes tout au long de sa vie et a connu, à côté de Flora, son épouse et mère de leur fille, bien des histoires passionnées, de Faye Dunaway à Catherine Deneuve… !

Les images d’archives sont exceptionnelles : des extraits de films bien sûr, mais aussi d’interviews, de Mastroianni lui-même, Visconti, Marina Vlady, Sandrine Bonnaire, de sa fille Barbara… et cette phrase de la réalisatrice Francesca Archibugi qui laisse à penser qu’il était l’un des meilleurs acteurs au monde : "il ne faisait pas, il était".

