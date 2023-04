L'IA va trop loin : de faux Drake, Weeknd ou Ariana Grande énervent les acteurs du monde musical

Et ça peut même aller plus loin: un TikTokeur surnommé Ghostwriter977 s’est amusé à prendre les voix de Drake et de The Weeknd pour en faire un tout nouveau son: "Heart On My Sleeve". Les paroles font référence à l’ancienne relation de Selena Gomez et The Weeknd et leurs voix sont très proches des vraies. Résultat ? Le titre a recueilli plus de 20 millions de vues et d’écoutes sur TikTok, Snapchat et Spotify. Un succès énorme pour une fausse chanson. Elle a finalement été retirée après une plainte posée par Universal Music, explique le magazine Billboard. Certains utilisateurs ont même enregistré la musique avant qu’elle ne saute et l’ont repostée sur différents réseaux sociaux.