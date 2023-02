Des chercheurs du Jinhua Advanced Research Institute et de l’Université technologique de Harbin (Chine) ont mis au point un algorithme d’apprentissage profond capable de détecter la dépression à partir de la voix d’une personne. L’outil a été entraîné à reconnaître les émotions dans la parole humaine en analysant les différentes caractéristiques vocales que l’on retrouve couramment dans le discours des patients diagnostiqués comme dépressifs.

Les résultats, publiés dans la revue Mobile Network and Applications, sont plutôt prometteurs. Le taux de détection s'élève à 87% chez les patients masculins et à 87,5% chez les patients féminins. Pour parvenir à ces résultats, les personnes participantes ont été questionnées par un agent virtuel sur leur humeur et leur vie personnelle. A partir de ces informations, la machine d'algorithme identifiait des indicateurs verbaux et non verbaux de la dépression.