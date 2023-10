L’IA recherche des auteurs pour améliorer son langage et sa créativité

Mais un porte-parole d’Appen a déclaré au site Rest of the World que la firme a besoin de rédacteurs parlant couramment d’autres langues. "Les rédacteurs créatifs possèdent une expertise unique qui nous permet de concevoir des données d'entraînement de haute qualité pour la production de poésie, de paroles de chansons ou de récits par une IA générative", a-t-il souligné. Car embaucher des spécialistes de l’écriture est de la plus haute importance pour perfectionner les logiciels d’intelligence artificielle générative. Si ces derniers sont capables de rédiger un texte en quelques secondes, leurs productions sont assez basiques. Elles reposent sur un lexique simple et sur des tournures de phrases rudimentaires. Ces écrits ne contiennent pas d’erreur de grammaire ou de syntaxe, mais ils sont peu complexes, ce qui facilite leur identification par des outils de détection.

Ce manque de finesse empêche les systèmes d’IA de créer des romans, nouvelles, poèmes ou pièces de théâtre qui pourraient rivaliser avec ceux des plus grands noms de la littérature mondiale. Ils en seraient même incapables. Des chercheurs britanniques et canadiens ont constaté que Chat-GPT n’arrive pas à imiter le style du poète américain Walt Whitman, même si on le nourrit, au préalable, avec 17 de ses textes. Les logiciels d’intelligence artificielle ont encore plus de mal à créer de toutes pièces des écrits complexes dans une autre langue que l’anglais, tels que les haïkus et les wakas, deux formes japonaises de poésie.