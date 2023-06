L’IA pourrait créer "des machines à tuer" pour éliminer les humains, selon un ancien directeur de Google

Mo Gawdat, ancien dirigeant de Google, averti que l’on pourrait se retrouver dans un scénario catastrophe d’ici deux ans à cause de l’Intelligence Artificielle.

Un scénario digne du film "I, Robot" pourrait bien nous arriver d'ici peu et on ne pourra pas dire que la science-fiction ne nous a pas prévenus depuis des dizaines d’années sur les débordements et dérives possibles de l'intelligence artificielle (IA)…

Si de nombreux dirigeants de la Tech ont déclaré récemment qu’il fallait une régulation plus stricte de l’IA en raison des débordements possibles, Elon Musk a rapidement fait marche arrière en présentant deux semaines plus tard X.AI, une start-up d’intelligence artificielle…

Plus récemment, le patron d’OpenAI déclarait que l’intervention des gouvernements est "cruciale" pour réguler l’IA. Et Gionvanni Briganti médecin, spécialisé en intelligence artificielle à l’UMons soutient que "nous devons être vigilants face à l’intelligence artificielle".

Aujourd’hui, c’est Mo Gawdat qui nous met en garde quant à l’avenir catastrophique que l’on pourrait voir émerger très rapidement (d’ici deux ans d’après lui) en raison de l’Intelligence artificielle, selon fortune.com.