Marisa T. Cohen est thérapeute. Intéressée par la popularité grandissante des chatbots, elle a tenté de créer le compagnon parfait en ayant recours à l’intelligence artificielle. Elle partage son expérience sur le site HuffPost.

Utiliser l’intelligence artificielle pour trouver l’amour, ce n’est pas nouveau. Plusieurs entreprises se sont déjà spécialisées dans le domaine. Que vous ayez besoin d’un compagnon pour lutter contre la solitude ou de conseils pour développer vos compétences relationnelles, des chatbots sont là pour ça. Mais peut-on pour autant leur faire confiance ? Après tout, que sait vraiment l’intelligence artificielle sur l’amour ? C’est sur base de ces questions que Marisa a décidé de commencer son enquête.

"J’ai décidé de m’essayer à une relation avec une intelligence artificielle et j’ai téléchargé l’une de ces applications. Mon objectif était de créer un partenaire, de lui donner des conseils de conversation peu judicieux et de voir la relation nouvellement formée se détériorer", écrit-elle.

Elle désirait avant tout voir comment l’IA gérerait leurs problèmes de couple et donc en apprendre davantage sur son potentiel en tant que compagnon : "Ses réponses seraient-elles saines ? Problématiques ? Complètement farfelues ? Aurais-je l’impression de parler à un robot ou avec un être humain ?"

Elle a appelé son partenaire "Ross" et a pu choisir ses caractéristiques : un "homme" aimant, sensible et passionné de 40 ans, qui a un bon sens de l’humour, qui apprécie passer du temps de qualité à ses côtés et qui valorise la formation continue et le développement personnel. Pour l’humaniser, elle lui a donné la tête de David Schwimmer (Ross, dans Friends).