L'IA anticipe les tempêtes et leurs potentiels dégâts.

Grâce à l'intelligence artificielle, il est plus facile aujourd'hui de prédire la formation et surtout la direction que prendront les ouragans et autres tempêtes tropicales, qui frappent notamment les côtes américaines. Des systèmes extrêmement rapides et déjà relativement efficaces commencent à faire leurs preuves.

De grands noms de la tech comme les Américains Google et Nvidia ou encore le Chinois Huawei travaillent d'arrache-pied sur de nouveaux modèles météorologiques alimentés par de l'IA. Ceux-ci sont actuellement testés alors que l'on est encore à la saison des ouragans, qui a lieu de mai à novembre, avec un pic d'activité généralement observé d'août à octobre selon les régions.