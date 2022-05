L’hyponatrémie : boire trop d’eau peut être dangereux pour la santé !

En moyenne, il faudrait boire 1,5 litre d’eau par jour et apporter un litre supplémentaire par l’alimentation. Les légumes et les fruits par exemple, contiennent beaucoup d’eau. Si vous faites du sport, vous transpirez plus, donc il faut boire plus. On considère, qu’il faut apporter 100-150 ml d’eau toutes les 15-20 minutes durant une activité physique, on est dans le bon généralement.

Mais attention, certaines personnes peuvent boire trop, ou boire mal sans s’en rendre compte. "Ce sont par exemple des personnes qui auraient pratiqué une activité physique de longue durée sous une forte chaleur. Ça peut être une activité intense ou pas, mais longue, sous la chaleur, donc qui vont beaucoup transpirer" explique Véronique Liesse. Pour compenser, ces personnes boivent régulièrement pendant ou après l’activité. Le souci, c’est que si l’eau qu’ils boivent ne contient pas assez de minéraux, et notamment du sodium, ça peut être très dangereux.