L'hypocondrie : d'où viennent ces maladies imaginaires qui empoisonnent le quotidien ?

L'hypocondrie se définit par une peur intense et durable de contracter une maladie grave. Mais d'où ça vient ? Et comment traiter ce trouble mental ? Éléments d'information avec le Dr Daniel Souery, médecin psychiatre et chef de service du pôle de consultations d'Epsylon.

L'hypocondrie, qu'on appelle aussi le trouble hypocondriaque, est un trouble mental dans lequel une composante somatique est fortement impliquée : "L'hypocondrie se manifeste sous forme de peurs et d'anxiétés excessives, envahissantes et quasi obsessionnelles, concernant la santé et le bon fonctionnement du corps. L'hypocondriaque va développer une inquiétude dévorante et obsessionnelle à partir de la moindre lésion somatique ou du moindre petit symptôme - parfois même sans qu'il n'y en ait" explique le Dr Daniel Souery, médecin psychiatre et chef de service du pôle de consultations d'Epsylon.

Par exemple, on tousse 2-3 fois et on est convaincu qu'on a un cancer du poumon, ou bien un grain de beauté a évolué et on croit qu'on a un mélanome (cancer de la peau). Ce sont de petits maux, de petits dysfonctionnements somatiques que l'hypocondriaque va forcément transformer en maladie grave, précise notre expert.