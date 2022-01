L’hypnose au secours des victimes de la drogue du viol

L’histoire de Cécile, c’est son nom d’emprunt, est très emblématique. Elle commence, il y a plus de 15 ans, aux fêtes de Wallonie à Namur. A l’époque, Cécile s’y rend avec son petit ami, son frère et sa sœur. Ils y rejoignent un cousin. Lorsque ce dernier lui demande de l’aider à aller chercher un plateau de péket, ils s’éloignent à deux du groupe puis conversent avec un ami du cousin. A partir de là, Cécile ne se souvient plus de rien. C’est le trou noir jusqu’au réveil traumatisant au petit matin dans un parc de la ville : "J’ai repris connaissance, des heures plus tard, avec l’ami de mon cousin, son sexe à la main, qui me demandait des choses".

Sous le choc, Cécile s’enfuit à toutes jambes. Elle sort du parc, persuadée d’avoir échappé, de justesse, à une tentative de viol. De rue en carrefour, elle rejoint finalement la gare où ses amis l’attendent après l’avoir cherchée toute la nuit. Par la suite, elle fera l’impasse sur son trou noir. Les rares fois où sa famille ou ses amis lui en parlent, elle répond invariablement : "De toute façon, il ne s’est rien passé. Si je ne m’en souviens pas, c’est que c’était tellement horrible qu’il vaut mieux ne pas s’en rappeler".