L'hypertension est souvent asymptomatique : comment peut-on la repérer ?

L’hypertension est présente partout dans le monde mais surtout dans les pays industrialisés, à cause d'une mauvaise hygiène de vie, de l’excès de poids (calculé avec l’indice de poids corporel) et du vieillissement de la population.

Les causes de l’hypertension sont multifactorielles :

Mauvais fonctionnement des reins

Le tonus des vaisseaux sanguins affaibli

Une inflammation chronique

Le système nerveux central et sympathique surmené

Le syndrome post-traumatique majeur ou d’autres sources de stress chronique

La grossesse, avec ses changements hormonaux, peut aussi être source d’hypertension.

"Les artères portent les cicatrices de tous les facteurs de risque et peu à peu se rigidifient. Ce n’est pas ‘normal’ car si on a eu toute sa vie une bonne hygiène de vie, on ne souffre pas d’hypertension. Plus on vieillit plus on est à risque, mais un jeune de 20-30 ans peut en souffrir quand il y a de l’hypertension dans son hérédité ou que l’on est en surpoids" explique le Dr Alexandre Persu.