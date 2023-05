L’hypertension, cette maladie asymptomatique qui touche un belge sur quatre

Grâce à des campagnes de dépistage comme celle-ci, de nombreuses personnes vont être dépistées par exemple à l’hôpital Erasme en cette journée mondiale de l’hypertension. Le CHU Liège, CHU Hutois, UZ Brussel, CHU Mons et Erasme participent également à ce mois de l’hypertension.

Mercredi dernier, deux étudiants en dernière année de médecine ont pris la tension de presque 100 personnes à l’entrée du CHU Brugmann : "On prend leur tension trois fois avec un questionnaire qui décrit quelques paramètres, leurs antécédents, leur poids, leur âge, … On essaie de voir s’ils ont de l’hypertension et si c’est le cas, on les réfère à leur médecin traitant", explique Samuel Devuyst, étudiant en médecine.

La tension artérielle consiste à faire circuler le sang à travers notre corps. Une fois que cette pression est trop élevée, il faut être vigilant. On considère qu’une pression artérielle entre 10 et 14 est normale, l’idéal étant d’avoir une tension à 12. Au-delà, on parle d'hypertension. Il faut alors consulter son médecin afin de reprendre plusieurs fois sa tension artérielle.