L’hypersensibilité : les 7 signes révélateurs

Vous êtes "à vif" , vous pouvez avoir plus de mal à guérir des blessures du passé. C’est comme si le processus de cicatrisation psychique était plus lent, moins efficace.

Vous êtes plutôt solitaire et n’aimez pas être tout le temps sollicité, parce que vous êtes très sensible au flux d’informations qui arrive à vous.

L’hypersensibilité n’est pas uniquement féminine

L’hypersensibilité a été rejetée dans les marges car elle était considérée comme "inférieure à la rationalité" et "incompatible avec la réussite sociale et professionnelle" qui sous-tend d’être fort, impartial, inflexible. Autrement dit, les émotions et les intuitions doivent être mises de côté pour pouvoir prendre des décisions objectives et être rigoureux.

Quand on parle d’émotion et d’intuition, on imagine cela plutôt comme des attributs féminins. C’est donc encore plus difficile pour les hommes de montrer leur sensibilité. Cela va contre les standards de masculinité de force et de rationalité. Pourtant, ils ne sont pas moins nombreux à être hypersensibles, d’après les études.