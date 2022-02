L’hypersensibilité au bruit révèle-t-elle quelque chose de notre personnalité ?

En réalité, 8% de la population souffrirait d’hyperacousie, par exemple, des jeunes ayant traumatisé leurs oreilles dans des concerts, ou en écoutant de la musique avec des écouteurs sur les oreilles pendant de longues périodes. Mais également, des personnes qui travaillent dans le bruit. Les bruits de machines (scie circulaire pendant des travaux de bricolage, perceuse, alarmes), sont le plus souvent à l’origine de ce dérèglement du système auditif. L’alcool, le tabac ou encore le cannabis fragilisent également les cellules nerveuses auditives et pourraient donc rendre plus vulnérable à l’hyperacousie.

Quelles sont les conséquences de ce trouble ?

Les conséquences pour la personne peuvent être nombreuses et invalidantes si cette hyperacousie est intense :

Fatigue et troubles du sommeil (hypersensibilité aux bruits des voisins le soir et la nuit) ;

Irritabilité ;

Evitement social d’activités bruyantes (cinéma, fêtes, soirées dansantes) ;

Tensions et conflits au travail ou dans la famille ;

Isolement et dépression.

Heureusement, pour la plupart des hypersensibles, l’intensité ne prend pas ces proportions majeures. Cela ne les empêche donc pas de vivre ou de s’intégrer. Cela peut toutefois modifier la perception que l’on a d’eux.

Cette hypersensibilité pourra rendre la personne qui en est atteinte occasionnellement sèche, cassante, irritable voire agressive.

Les personnes hyperacousiques tentent de se protéger. Elles auront donc tendance à éviter les situations à forte intensité sonore et pourront grimacer si le son entendu est douloureux pour elles. Cette hypersensibilité pourra rendre la personne qui en est atteinte occasionnellement sèche, cassante, irritable voire agressive. Cette mise à distance est un mécanisme de protection et de défense face à la douleur ou à la gêne physique ressentie. Si quelqu’un vous dit qu’il est hypersensible au bruit, il est donc important de considérer ses comportements avec l’éclairage de cette donnée.

Solutions pour traiter l’hyperacousie ?

La désensibilisation progressive

Elle rend le système auditif plus tolérant aux bruits environnants. Le concept de la rééducation auditive est de réhabituer l’oreille au bruit et aux sons jouant sur les différentes fréquences sonores (y compris celles provoquant une gêne ou une douleur), de façon progressive en termes d’intensité et de durée.

Évitez la surprotection auditive

A force de s’isoler dans des endroits silencieux, l’appareil auditif devient de moins en moins tolérant au moindre bruit.

Port d’appareils auditifs générateurs de bruits continus, également utilisés pour le traitement des acouphènes

Le son est continu, à l’intérieur même des oreilles, et peut être augmenté progressivement et précisément. Le son ajouté enrichit l’environnement sonore et aide donc les oreilles à réinitialiser leur sensibilité.

Relaxation et respiration

L’idée est de vous permettre de gérer votre anxiété grâce à des techniques de respiration, de décontraction musculaire et d’imagerie mentale. Cela permet au cerveau d’adapter et de corriger lui-même le réglage de perception des sons.

Ostéopathie cranio-sacrée.

L’ostéopathe veillera à débloquer toutes tensions éventuelles d’origines cervicales ou crâniennes.