L'hyperosmie : ce trouble olfactif qui vous rend bien plus sensible aux odeurs !

L’hyperosmie liée à une maladie sous-jacente

L’hyperosmie liée à une maladie sous-jacente sera quant à elle "dysharmonieuse". Les patients ressentent une odeur plus qu’une autre, et cette odeur devient permanente. Elle peut provoquer un inconfort, une gêne, des nausées, ou encore une aversion pour certains aliments. Les personnes atteintes peuvent perdre l’appétit, et par conséquent, du poids. Lorsqu’ils n’ont pas l’occasion de détecter l’origine et ce qui déclenche cette hyperosmie, l’hyperosmie peut également provoquer une "osmophobie" : la peur de toutes les odeurs. En fonction de la cause sous-jacente et du caractère permanent ou non, les symptômes peuvent être très variés.

L’hyperosmie ponctuelle

Certaines hyperosmies peuvent se traduire dans certaines auras : on parle d’hyperosmie ponctuelle. L’hyperosmie n’est alors qu’un symptôme qui se déclenche avant l’installation d’une crise migraineuse, par exemple. Certaines personnes peuvent presque anticiper une migraine à venir par l’installation d’une hyperosmie. C’est le cas également pour certaines formes d’épilepsies. D’autres maladies neurologiques qui touchent le cerveau de manière plus chronique, telles que les maladies neurogénétiques (comme Parkinson et Alzheimer) peuvent également petit à petit développer de l’hyperosmie.