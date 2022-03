L'hypergamie, ça veut dire quoi ?

Si le phénomène prend de l'ampleur depuis quelques années, il ne date pas d'hier. La pratique est même ancestrale. "Culturellement, l'hypergamie a toujours existé. Historiquement, les mariages étaient construits sur les classements sociaux et le succès. En Europe et dans le monde entier, dans le passé, il n'était pas rare que les parents marient leurs filles avec des familles plus aisées afin de se hisser dans le statut social", poursuit Brandon Wade.

Il est aujourd'hui plus difficile d'identifier ce qu'on pourrait appeler des "hypergames" du fait de l'évolution de la société, et plus précisément des classes sociales. Ce qui leur permet de ne plus être pointés du doigt par celles et ceux qui verraient cette pratique d'un mauvais œil.

"L'hypergamie, en tant que phénomène, s'est très certainement développée ces dernières années, même si elle est devenue plus difficile à identifier car la séparation entre les différentes classes sociales est moins clairement définie. Étant donné que de plus en plus de personnes appartiennent désormais aux classes moyennes et supérieures, la pratique de l'hypergamie a également évolué pour devenir une pratique plus acceptable et plus populaire", explique le fondateur de SeekingArrangement.