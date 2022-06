L’hyper-parentalité, un concept dont il faut se détacher en ces temps d’incertitude

L’hyper-parentalité n’est ni une maladie ni désordre, mais une tendance, celle de parents très exigeants vis-à-vis d’eux-mêmes, qui ont décidé de mettre au monde non pas un enfant, mais un enfant heureux et destiné à le demeurer jusqu’à la fin de leur vie. Mais tout faire pour son enfant, c’est aussi étouffer pour lui. L’hyper-parentalité devient aujourd’hui injouable, avec la profusion des écrans. Pas facile non plus de planifier pour nos enfants un monde parfait, quand il y a une pandémie, une guerre à nos portes, une forme d’incertitude générale, à la fois au niveau de la planète et du climat, et à la fois au niveau de ce que nos enfants vont devenir plus tard, avec la mutation des métiers. Analyse du psychopédagogue Bruno Humbeeck.

Nous vivons dans une incertitude complète qui rend la position des parents très difficile. On observe ainsi une crispation extraordinaire au niveau de l’école, en particulier en ce qui concerne le CEB. Les parents sont hyper-tendus, comme si l’avenir de leurs enfants allait se jouer avec le CEB, constate Bruno Humbeeck.

"Il faut qu’ils se détendent, car c’est eux qui créent la tension dans l’acte pédagogique, parce que les résultats scolaires ne sont pas des prédicteurs absolus de réussite de la vie de l’enfant. […] Le but du jeu est d’aider son enfant à trouver la bonne chaussure. Il n’y a pas que l’école comme source de développement. L’enfant n’est pas le bulletin, il n’est pas que l’élève, que l’étudiant. Il y a des tas de façons de réussir sa vie."