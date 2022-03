L’hymne national ukrainien résonne dans de nombreuses salles de concert du monde entier

Qu’il soit chanté par des chanteurs et chœurs amateurs ou joué par des grands orchestres internationaux, l’hymne national ukrainien, au titre plus que symbolique "L’Ukraine n’est pas encore morte", raisonne un peu partout depuis le début de la guerre en Ukraine, qui a éclaté le 24 février dernier.

Dès le début de l’invasion russe, le ministre de la Culture ukrainien, dans un message sur les réseaux sociaux, avait appelé les musiciens étrangers à exprimer leur solidarité en incluant l’hymne national du pays dans leurs programmes de concerts. Et depuis, dans les salles de concert du monde entier, le Chtche ne vmerla Ukraïny, est joué avant les concerts. A New York par exemple, avant la première représentation de Don Carlos de Verdi au Metropolitan Opera, l’orchestre et le chœur du Met, dirigés pas Yannick Nézet-Séguin ont donné une émouvante interprétation de l’hymne ukrainien. Parmi les chanteurs présents sur scène, il y avait le baryton-basse ukrainien Vlad Buialskiy, qui a chanteur l’hymne de son pays la main sur le cœur.