L’hydrogène vert : une énergie qui ne rejette pas de carbone "mais pas si facile que ça à maîtriser"

Ce vendredi, le roi et la reine vont inaugurer au Sultanat d’Oman un projet énergétique qui va produire de l’hydrogène renouvelable. L’occasion de remettre finalement les compteurs à zéro.

L’hydrogène est un gaz plus léger que l’air. Combiné à du méthane, il peut devenir un carburant mais il y a alors du rejet de CO2 dans l’atmosphère. Ce n’est pas une solution. Il faudrait alors se tourner vers de l’hydrogène vert.

"L’hydrogène vert est un carburant qui a été réalisé sur base de l’électrolyse de l’eau, H2O. […] On casse cette molécule de H20 et on en retire le H2 sur base d’électricité verte. C’est le fait que c’est de l’électricité verte qui a servi lors de cette électrolyse qui fait qu’on l’appelle lui aussi vert", explique Patrick Hendrick, professeur à l’École Polytechnique, service aérothermodynamique, de l’ULB.

Cela permet de produire de l’hydrogène, mais à base d’énergie renouvelable (éolienne, photovoltaïque, biomasse) et pas fossile.

"Le point fort, c’est que quand on va le brûler ou l’utiliser pour produire de l’électricité et de la chaleur, […] il ne rejette évidemment pas de carbone, pas de CO2. On va donc vers un monde qui est libre d’émissions de CO2."

"Premier désavantage, cette molécule est très petite, donc on peut avoir des fuites. Là, on arrive quand même à maîtriser assez bien cette technologie. Autre problème : la densité, la quantité d’énergie qu’on va mettre par unité de volume dans un mètre cube, dans un litre — quand on va à la pompe à carburant, on achète un litre de carburant — est très, très petite."

Il faut donc le compresser. "Et pour être simple, on estime qu’il faut le comprimer 1 000 fois la pression atmosphérique. Mais malgré le fait qu’il faut atteindre des pressions élevées, le système reste globalement très léger."