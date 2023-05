L'humour, un outil à utiliser absolument lors des séances de psychothérapie

Il peut être utile de montrer au patient ce qu’il fait, comme dans un miroir. En utilisant l’humour, en le taquinant gentiment, avec amitié, avec soutien, avec respect, c'est une manière de montrer à la personne qu’on la comprend et qu’on la rejoint dans sa difficulté, explique Christophe Panichelli.

En se moquant gentiment de sa manière de gérer la situation, on peut lui montrer ce qu’elle fait et elle peut regarder la situation comme dans un miroir et comprendre ce qui ne va pas du tout. Ce côté contagieux du rire peut aider le patient à entrer dans une conversation plus ludique, pour parler de choses difficiles avec bonheur.

En psychothérapie, l’une des meilleures manières de gérer l’angoisse est d'ailleurs l’auto-observation. Quand on branche la caméra et qu’on regarde sa propre manière de gérer une situation, on remarque certaines choses et cela permet de modifier son attitude, pour arriver à gérer les choses autrement.

Le yoga du rire, comme la relaxation, la respiration par le ventre, peuvent être complémentaires à la psychothérapie.