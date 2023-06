L’humour est-il bon pour la santé mentale ?

La moquerie n’est en rien de l’humour

Il existe aussi un humour positif, sain et un humour plus négatif comme la moquerie. Cependant, nous allons nous concentrer sur l’humour positif, léger, qui ne porte préjudice à personne. Et c’est à différencier de la moquerie, la raillerie ou le sarcasme qui ne sont pas de l’humour à proprement parler mais plutôt des façons déguisées de mépriser et de discréditer l’autre. Ce sont des agressions de l’autre et sont donc à éviter, surtout si l’autre est fragile

Pour rappel, la moquerie, c’est rire de l’apparence, des défauts, des tics ou du nom d’une personne. Et le sarcasme, c’est de l’ironie, donc dire le contraire de ce qu’on pense, mais qui vise clairement à critiquer ou blesser une personne. Exemple : vous faites une erreur et votre patron s’exclame : "Mais, t’es un vrai génie ma parole" en levant les yeux au ciel. C’est souvent l’intonation qui nous renseigne sur le sens réel de la remarque…