L’humour d’Halle Berry : elle fait une chute et la transforme en vidéo virale

Lors d’un événement caritatif pour l’association Looking Beyond, Halle Berry est tombée alors qu’elle montait sur scène. C’est avec beaucoup d’humour qu’elle a réagi à sa propre chute.

Lors d’un événement caritatif le 8 février à Los Angeles pour l’association Looking Beyond qui aide les enfants et les jeunes adultes dans le besoin, Hally Berry devait rejoindre son amie Shilla Hekmat qui l’avait invitée à prendre la parole. Alors qu’elle se dirigeait vers cette dernière, Halle a chuté devant tous les invités. Après un bon fou rire, l’actrice de 56 ans a repris ses esprits et a tenu son discours.

Sur Insta, elle s’est encore amusée de la situation en publiant la vidéo de sa chute. Sous la publication, on peut lire ceci : "Ma chère amie m’a invitée à prendre la parole lors de son événement caritatif célébrant une merveilleuse organisation du nom de 'Looking Byond' qui collecte des fonds pour les enfants puis, c’est arrivé !!! Je me suis plantée."

Au cours de la cérémonie, Halle Berry a remis à Jacob Smith, un skieur malvoyant de 16 ans, le Spirit Award.