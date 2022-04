L'humour chez les présidents français dans "Le temps d'une histoire"

Le sens de l'humour n'est pas une qualité que l'on demande en priorité à un président de la République française. Mais si ce n'est pas à l'aune de son humour qu'un président est jugé, en est-il pour autant forcément dépourvu ?

De Charles de Gaulle, le pince-sans-rire, à Emmanuel Macron, le fan d'Audiard, en passant par Jacques Chirac, le paillard, ou François Hollande, surnommé "Monsieur Petites blagues", tous les présidents français se caractérisent par un humour particulier qui constitue un marqueur indiscutable de leur personnalité. Il n'est donc pas seulement anecdotique, il peut être vu comme un domaine très particulier : avec ses codes et ses modes d'expression, ses limites et ses interdits, ses transgressions et ses cruautés. Il apparaît surtout comme un moyen de revisiter la Ve République sous un angle nouveau et méconnu, d'une étonnante richesse, avec ses grands moments, ses situations incroyables, ses anecdotes révélatrices et ses épisodes sans gloire.