L’humoriste Sum joue son spectacle “Il était temps” au Kings Of Comedy

Qui est Sum ?

Sum, c’est cet humoriste belge qui s’est fait connaître via l’émission " la tribune " sur la RTBF. Il apportait sa petite touche fun et légère. Et depuis, Jonathan Sumbu, de son vrai nom, a pris son envol et est devenu une référence du stand-up en Belgique. Il monte bientôt sur les planches à Ixelles.

Sur scène, je parle de mon quotidien, en fait !

Et ça, il le fait bien et il a beaucoup de matière à partager avec le public. Parce que ce que vous ne savez pas, c’est que Sum a eu mille vies: humoriste, animateur, comédien, auteur, metteur en scène, fonctionnaire, chroniqueur, ambianceur, écrivain (de ses propres textes), producteur, présentateur de spectacle, footballeur retraité, producteur et chauffeur de salle.

Il était temps…

Dans ce spectacle, vous découvrirez un mec drôle, spontané, sympa et certaines Bruxelloises risquent même d’avoir envie de l’épouser (enfin, ça, on imagine que c’est ce qu’il espère - un peu…). En fait, des événements importants se sont passés dans sa vie : une séparation, la garde alternée et une arrivée en tv.

Dans ces 3 événements 2 lui ont coûté beaucoup d’argent mais, attention, il n’y a pas de piège ! Avec “Il était temps”, Sum cherchera toujours à vous faire rire sans oublier de vous faire passer des messages dont le plus important : venez le voir afin qu’il récolte un maximum d’argent pour son Association à but lucratif : lui-même.