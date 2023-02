L’humoriste Pierre Palmade aurait été victime d’un AVC

L’humoriste Pierre Palmade a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) à l’hôpital Paul-Brousse de Villejuif (Val-de-Marne), rapportent plusieurs médias, précisant que "son pronostic vital n’est toutefois pas engagé".

Jointe par l’AFP, l’avocate de l’acteur, Céline Lasek, n’a pas souhaité confirmer.

L’AVC est survenu "peu avant 19 heures" et le comédien de 54 ans est "conscient mais très affaibli", précise le Journal du dimanche (JDD). Pierre Palmade se trouvait au service d’addictologie de l’hôpital Paul-Brousse, où il est assigné à résidence, sous bracelet électronique, depuis sa mise en examen pour "homicide et blessures involontaires" après le grave accident sous l’emprise de la cocaïne qu’il a provoqué le 10 février. Il a alors été transféré à l’hôpital du Kremlin-Bicêtre, selon Le Parisien et le JDD.

Le parquet de Melun, qui avait requis son placement en détention provisoire, a fait appel de la décision d’assignation à résidence. Après une audience à huis clos vendredi, en l’absence de l’humoriste, la cour d'appel de Paris a mis sa décision en délibéré à lundi, 11h30. Il est également visé par une enquête sur la détention d’images pédopornographiques, ouverte après un signalement effectué auprès des services de police. Un homme a été mis en examen samedi pour diffusion et détention d’images pédopornographiques, et placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de cette enquête.