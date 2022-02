Les Bruxellois aiment rire et se donnent rendez-vous ce soir au Kings of Comedy pour voir Manon Lepomme sur scène. Un spectacle qui affiche complet mais rassurez-vous, d’autres dates arrivent chez nous, à Bruxelles.

Manon Lepomme, c’est cette humoriste belge que l’on retrouve aussi dans Les Enfants de Chœur sur Vivacité. Après le succès du spectacle “Non, je n’irai pas chez le psy”, elle revient avec “Je vais beaucoup mieux, merci”.

Un one-woman show beaucoup plus personnel mais avec une comédienne tout aussi névrosée. Au menu: son idôle Lady Di, son âge: 33 ans ou encore ses origines italiennes…

Manon Lepomme s’ouvre au public en nous parlant de sa vie, de ses nombreuses obsessions, de ses parents. Ses parents s'amusent de ses frasques sur scène, le tout dans la joie et la bonne humeur.

Son metteur en scène, Mathieu Debaty, a proposé à notre comédienne de forcer un peu le trait, de voir la Manon Lepomme qui n’a peur de rien. Elle attaque ainsi la scène plus énergique que jamais et elle s’assume totalement.

Non, seulement, je n’ai plus 20 ans mais en plus, j’ai des goûts de vieux.