L’humoriste Guillaume Bats est décédé à l’âge de 36 ans

Originaire de la Marne, Guillaume a commencé le théâtre à l’âge de 12 ans. Il jouera dans de nombreuses saynettes et spectacles où il apprendra les bases du métier de comédien. C’est en 2007 qu’il quittera sa ville natale pour se rendre à Paris. Il y élaborera ses premiers sketchs jusqu’à créer la toute première version de son spectacle "Tous tordu". Il se fera ensuite connaître grâce à ses sketchs diffusés sur internet et notamment son passage dans l’émission de Laurent Ruquier "On ne demande qu’à en rire" diffusée sur France 2. C’est le début de l’ascension pour l’humoriste qui enchaînera les premières parties des plus grands humoristes. Ce sera notamment le cas d’Eric Antoine, Anthony Kavanagh, Jean-Marie Bigard ou encore Jérémy Ferrari avec qui il collaborera ensuite pour l’écriture de son nouveau spectacle. On a pu également le voir au célèbre "Festival de Montreux" ainsi que dans plusieurs éditions du Gala du "Smile & Song Festival", retransmis en France, en Belgique et en Suisse.

Connu pour sa grande générosité, son humour noir empli d’autodérision, l’humoriste a fait rire des générations de spectateurs. Son dernier spectacle "Inchallah" produit par Eric Antoine et Jérémy Ferrari était promis à un grand succès comme ses précédents, souvent joués à guichets fermés.