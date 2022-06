L’humoriste GuiHome vous donne rendez-vous pour deux soirées stand-up pas comme les autres !

GuiHome vous prépare une surprise à découvrir bientôt sur la chaîne YouTube de Tipik mais si vous êtes curieux et que vous souhaitez être les premiers à découvrir de quoi il s’agit, vous pouvez dès à présent acheter vos billets pour deux soirées stand-up pas comme les autres !



Deux soirées durant lesquelles vous découvrirez six humoristes présenter le sketch de leur choix mais tout ne se passera pas comme prévu…

Pour vivre ces deux soirées on ne peut plus particulières, rendez-vous à la Balsamine (Bruxelles) les mardi 28 et mercredi 29 juin dès 19 heures !

Dispos les deux dates ? Cela tombe bien car on vous annonce que le casting sera différent chaque soir.

Pour les infos et les réservations, c’est par ici que ça se passe !