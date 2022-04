L’humoriste Etienne S. nous raconte ses choix de vie atypiques dans son spectacle "La musique, ma mère"

Il aurait pu devenir pianiste, il a choisi l’option "maracas" au Conservatoire Supérieur de musique du Venezuela. Il aurait pu faire des hautes études, il a choisi l’Ecole Nationale de l’Humour de Montréal. "Quitte à choisir un job qui ne paie pas, autant en faire en deux" nous répond Etienne le sourire grand aux lèvres…

Etienne S. est humoriste, percussionniste et musicien multi-instrumentaliste. Il a notamment accompagné sur scène de grands artistes comme Zap Mama et Karim Baggili et fait également partie de l’ensemble de percussions Sysmo. En plus d’être un musicien de talent, Etienne s’est également fait remarquer pour son humour. Ce sont des choix de vie atypiques qui ont mené ce Bruxellois de 38 ans là où il est aujourd’hui. Ces choix, Etienne S. les raconte avec humour dans un tout nouveau spectacle intitulé "La musique, ma mère". Le show se veut drôle mais aussi musical, c’est un étrange cocktail qui ne va certainement pas vous laisser indifférent !

"Je suis tombé en amour, comme on dit au Québec, des percussions et un peu plus tard je suis tombé en amour de l’humour et je n’ai pas réussi à faire un choix entre les deux. J’ai accompagné de grands artistes sur scène et j’ai adoré cela. Mais être percussionniste c’est accompagner un artiste, c’est porter l’émotion de quelqu’un d’autre et je pense qu’à un moment, j’ai fait une crise d’égocentrisme et j’ai eu envie d’être seul sur scène pour raconter mon histoire. Le tout a été de trouver comment mettre les percussions en avant et pas en second plan." Cette réflexion a mené Etienne à créer un show tout à fait original puisqu’il s’agit à la fois d’un spectacle de stand-up et d’un show musical dans lequel vous découvrirez des instruments improbables : une mâchoire d’âne (que l'on peut voir sur l'affiche), une Darbuka… De Bamaco à Caracas en passant par Bruxelles et Montréal, embarquez pour un voyage insolite et musical avec Etienne S. pour seul guide.

Quand je dis aux gens que j’ai étudié au Conservatoire Supérieur de musique du Vénézuela, tout le monde se fout de ma poire… Mais quand je commence à jouer, je leur mets une claque.

"Au début du spectacle, le mixe entre les deux genres font que l’on se demande si on est en train d’assister à un concert ou à du stand-up mais à la fin le public est conquis et au final on ne sait pas dire quelle facette on préfère ! La mise en scène de son parcours atypique est drôle et émouvante et enrichie par la découverte d’instruments peu connus", nous confie Gaëlle, une spectatrice qui a eu l’occasion de découvrir le spectacle d’Etienne S. à Arlon. "C’est un vrai show d’humour, mais c'est un peu injuste: je pourrai faire dix heures de blagues, ce ne sera jamais aussi fort qu’une seule minute de musique bien jouée..." conclut Etienne.

Si sa mère a probablement eu quelques cheveux blancs à cause de son fils adoré, aujourd’hui, elle est évidemment on ne peut plus fière de son parcours ! "J’ai moi-même un tout jeune fils de quelques mois. Si un jour il me dit qu’il veut partir étudier le violon chinois à l’autre bout du monde, si ça le rend heureux, je le serai aussi !" nous confie Etienne avec un beau sourire.

"La musique, ma mère" est à découvrir le lundi 25 avril à la Ferme du Biéreau ! Réservez votre place ici ! Etienne sera également tout le mois de juillet au prestigieux Festival d’Avignon. Suivez ses réseaux sociaux pour vous tenir au courant de sa prochaine tournée : Facebook, Instagram et son site internet.

L’humoriste est également chroniqueur dans l’émission "La récré de midi" sur Vivacité entre midi et 13h. Retrouvez-le à l’antenne les lundis, mercredis et jeudis.