L'humoriste Carole Matagne intègre la coloc de GuiHome pour l'émission "Comme à la maison"

Carole Matagne était l’invitée du 8/9 pour le nouveau numéro de l’émission Comme à la maison, diffusée sur Tipik ce jeudi à 20h05. Elle fait partie des invités de GuiHome en compagnie d’autres humoristes.

C’est le retour d’une émission qui cartonne et dont le concept est simple : "on est une bande de colocs et GuiHome nous donne des petits défis que l’on doit réaliser pendant nos sketchs. Et le gagnant pourra être son coloc principal".

Quels défis ? Face au public qui votera à la fin, les invités sont invités à jouer un de leurs propres sketchs, mais une contrainte est ajoutée au dernier moment, comme pour un spectacle d’impro. Par exemple, faire son sketch assis sur les genoux d’une personne du public, en montant un meuble Ikéa ou en parlant franglais. Pour sa prestation, Carole Matagne a dû jouer le sien sous forme d’une annonce de rupture avec son conjoint.

Les autres invités de l’émission sont Baptiste Lecaplain, Dena, Sacha Ferra, Nikoz, Amandine Elsen, avec également la participation de la chanteuse Doria D.