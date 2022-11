L’humeur de Vincent Langendries : tout n’est pas forcément désertique !

Position commentateur inoubliable. Philippe Albert bouche bée. Dans un espace vitré, à 100m du point de corner. Vue sur le terrain : longue focale. Table bancale face au mur. Ah oui quand même. Et on regarde le match comment ? Ben… debout ! On met notre casque version Koweit… allô Bruxelles ? Ah on nous entend ! Mais Philippe et moi on ne s’entendra pas pendant tout le match (mais dans la vie on s’entend très bien rassurez-vous). Allô le studio ? Par téléphone (bonjour la note !). Alors on improvise façon “vivaforlife” dans notre cube de verre (dédicace aux animateurs et animatrices). Notre bonne cause à nous… ce n’est pas l’enfance en pauvreté, mais la pauvreté des diables. Hier on les a poussés de la voix vers la coupe du monde. Mais au bout du match ils ne nous ont pas rendu grand-chose sur le terrain de Koweit City.