L'humeur de Vincent Langendries : On ne mérite plus la place de numéro 1. Cela tombe bien, on ne l'a plus !

On connaissait le contexte. Exit les 11 joueurs les plus capés. Les plus expérimentés. Oserait on dire les plus talentueux ? Pas simple la transition pour "les plus capés des moins capés" (on se comprend). Comme Youri Tielemans, Thorgan Hazard, Christian Benteke (tous proche de la cinquantaine). Encore moins simple pour tous les autres. Se farcir une Irlande vaillante et physique. Et ne pas trop vaciller. Alors oui... on s’est fait chahuter par moments. Oui... l’Irlande nous a secoué quelques fois. Mais ne dramatisons pas non plus. Le Qatar ne sera pas un désert pour autant. Mais bon, histoire de ne pas s’y perdre et de ne pas brûler tous nos espoirs sous le soleil du mois de novembre, on aura bien besoin de Lukaku, De Bruyne, Courtois. De Hazard, Meunier et même des papys Vertonghen, Alderweireld, Mertens ou Witsel.

Alors qu’a-t-on appris à Dublin ? Finalement beaucoup et peu à la fois. On a surtout vu que la défense aura encore besoin de ses dinosaures. Que le milieu sera toujours dépendant de King Kevin. Que devant, les coups de rein (prions ensemble) de Eden et les coups d’épaule et les buts de Romelu nous seront indispensables. Ou qu’un bon vieux coup franc de Mertens pourrait toujours servir. Bref que les successeurs ont encore du boulot.