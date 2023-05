L'humeur de Vincent Langendries : merci pour tout Axel !

Witsel a un palmarès magnifique. C’était le premier nom que Marc Wilmots couchait sur sa feuille de match. Roberto Martínez ne faisait pas autre chose. Mais pas Domenico Tedesco. Je me souviens cette première annonce de sélection du nouveau coach. Pas de Witsel. Je m'en étais étonné. Car Axel, dans l'accompagnement des jeunes, avait un rôle à jouer. Un avis que d'autres ne partageaient plus. Le changement de cap, la mise au placard de quelques anciens lors du rassemblement de mars auront eu raison d’Axel. Malgré le fait qu’il s'était fixé l’Euro en Allemagne comme terminus chez les Diables.

Il quitte donc le navire un an plus tôt que prévu. Mais cela ne m’empêchera pas de penser que Witsel nous aurait encore rendu de fiers services. A charge désormais pour la jeune garde du milieu de terrain, amenée à lui succéder, de se montrer digne de ce joueur exceptionnel et exemplaire. Alors si on est triste de voir partir le liégeois sur la pointe des pieds, on se réjouira de savoir qu’Axel fera encore le bonheur de l’Atletico ou d’un dernier club. Il fera aussi le bonheur de ses enfants qu’il verra plus souvent. Et de cette famille qu’il chérit tant. Alors Axel bonne retraite. Et merci pour tout.