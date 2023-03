L’humeur de Vincent Langendries : les Diables sur la voie du renouveau

En découvrant la compo, on s’interrogeait sur Faes, sur Lukebakio. On a eu une réponse. Ces deux-là ont fait un match sans faille. 2

On se demandait si un gamin allait sortir du lot et on a eu une réponse. Bakayoko a fait mal dans ce qu’il fait de mieux. Provoquer, dribbler et servir une passe format caviar.

On se demandait si la défense à trois serait signe de stabilité et de continuité. On a eu une réponse. Défense à quatre. Avec Theate arrière gauche pour la première fois de sa carrière. Un 4-3-3 en possession. Et un 4-4-2 en perte de balle. Nouvelle norme. Peut-être. Car Tedesco peut faire preuve de souplesse. Et dit vouloir s’adapter. La vérité d’un jour ne sera pas nécessairement celle du lendemain.

Et si, pour ce déplacement en Suède, on s'attendait à une équipe en kit... le montage et l'assemblage final du mobilier belge s'est avéré plus clair que prévu. Tedesco avait le bon mode d'emploi. Une vis ou l'autre de travers certes, mais le meuble tient déjà bien debout. Et cela, même si le football que le coach allemand souhaite prôner devrait encore ressembler à autre chose.