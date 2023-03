L’humeur de Vincent Langendries : Les Diables seraient-ils tombés amoureux ?

Depuis lundi passé à Tubize, lorsqu’ils se sont échangé les premiers regards, les premiers mots, … il s’est, paraît-il, passé quelque chose. De l’ordre de l’indéfinissable, de l’abstrait. Un truc, un feeling, certains diront une connexion. Entre un Italo-Allemand de 37 ans, dont (en Belgique) on ne savait quasi rien et des Diables curieux et peut-être un peu stressés à l’idée de le rencontrer. Comme un city-trip dans une ville romantique avec une inconnue. Ça matche ou ça crashe ! Et bien, au vu de ce qui vient de se passer, on peut vous dire que le courant passe. Tedesco et ses Diables ne sont pas encore mariés au premier regard mais déjà engagés dans une co-location réussie.