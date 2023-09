L’humeur de Vincent Langendries : les Diables rouges pas loin du couac !

Que seraient ce dimanche les commentaires, si les Diables rouges avaient été conduits au partage voire à l’échec au bord de cette Mer Caspienne ? La presse dans son ensemble aurait pendu haut et court nos diables. Les supporters auraient grondé et mis une forte pression sur la sélection avant le match de mardi. Les hommes de Tedesco n'ont donc pas été au rendez-vous des attentes mais bien au rendez-vous du résultat. Le but de Carrasco n’efface pas tout mais il permet de sortir d’Azerbaidjan avec 3 points précieux et chanceux face à la 121e nation mondiale. Et d'occuper la première place du groupe. Ouf mais à quel prix !