L'humeur de Vincent Langendries : les Diables et le tissu de la discorde

Dimanche, l'histoire s'assombrit. Malgré de multiples contacts, Thibaut reste ferme et déterminé. Il claque la porte en ne franchissant pas celle du centre national. Courtois " El Muro " a fait le mur. Incompréhensiblement.

Sacrée tuile pour Tedesco qui manœuvre a découvert. Sans voiler la vérité, par honnêteté il ne ment pas à ses joueurs. Leur dit ce qui se trame. Regards vides dans le groupe des joueurs, incrédulité des anciens et coup de froid sur l'enthousiasme des plus jeunes. S'ensuit la communication de crise devant les médias qui lundi constatent les dégâts. Pas encore irréversibles mais quand même. Alors ça s’acharne sur les réseaux, les forums à propos de l’attitude de notre gardien fétiche.

le geste de Courtois c'est de la pyromanie

Thibaut sent le mauvais vent tourner. Le voilà jeté en pâture. Son image s'écorne. Vite, très vite. La réplique tombe alors. Sur Instagram. Huile sur le feu. Zip dans le barbecue. Le pyromane ne cherche pas à éteindre l'incendie. Il enflamme le débat. Pas très courtois tout ça. Alors la voie est-elle de non retour ? Personne ne l’espère. Pas même Tedesco qui veut laisser la porte entrouverte. Et préfère temporiser sur la suite à donner. Ce sera pour plus tard, car en ce moment les braises du feu de forêt qui couve sous le cœur des diables sont encore trop bouillantes. Et le feu, sur un coup de vent, pourrait reprendre de plus belle et ravager des hectares de bonheurs endiablés.