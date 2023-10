L’humeur de Vincent Langendries : les Diables à Vienne, une symphonie « achevée »

Restent deux matchs à domicile à jouer et à gagner. Contre la Suède lundi et l’Azerbaïdjan en novembre. Et reste à fixer l’objectif dans 8 mois. Raisonnablement. Objectivement.

Vu le nouveau format de compétition (avec des huitièmes de finale et non plus directement des quarts), le passage du premier tour est rendu plus facile. Les deux premiers de chaque groupe se qualifieront ainsi que les quatre meilleurs troisièmes. Impossible de se planter comme au Qatar. Mais après… cela dépendra de l’état de forme ou de la présence de nos cadres. De Bruyne, Courtois (aura-t-il fait la paix?), Lukaku, Carrasco…