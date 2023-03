L’humeur de Vincent Langendries : Lavia, ce Roméo qui pointe au balcon

Duels, qualités de passe,... Lavia écoute, apprend et côtoie Fernandinho qui le conseille. A City, il n'est toutefois pas simple de se faire une place, alors le gamin choisit Southampton et il éclate. Impressionnante adaptation à la Premier League. Comme un boss, là au milieu de terrain. Quelques mois sur les pelouses anglaises suffisent à attirer déjà les regards de plus grands clubs. Et le voilà désormais avec la lourde tâche, en ce mois de mars, de faire oublier l’absence de Axel Witsel. Un modèle pour lui. A qui ressembles-tu le plus lui demande-t-on lors de sa première conférence de presse ? La réponse fuse : " à Witsel ! ".