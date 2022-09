L'humeur de Vincent Langendries : la ligne claire de Roberto Martinez

Le cas de Jason Denayer est symptomatique de la gestion qu’a imposée Martinez depuis son arrivée en équipe nationale. Au secours de ses fidèles serviteurs. Faisant de l’équipe nationale un refuge pour joueurs en détresse dans leur club. Eden Hazard a bénéficié moulte fois de cette politique salvatrice. En profitant de cette cure tubizienne pour se requinquer au contact des Diables. Un choix identique opéré cette fois pour le cas " Denayer ". Sans club, tardant à se profiler malgré de belles offres, Jason attend la bonne pioche. Et Martinez se montre très compréhensif avec son défenseur. Certes l’ancien capitaine de Lyon n’a plus foulé la moindre pelouse depuis le 14 avril dernier (face à West Ham en Europa League), mais son apport dans un secteur déjà tellement décrié est devenu indispensable. Alors Jason reviendra ce lundi à Tubize pour se refaire " physiquement et mentalement " la cerise. Non, il ne jouera aucun des deux matchs de préparation (enfin de Ligue des Nations), mais il pourra bénéficier de l’attention d’un staff. Mais Jason…un conseil… trouve-toi un club au plus vite. Car sans cela…tu ne traverseras pas le désert de Doha.