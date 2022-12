L’humeur de Vincent Langendries : la génération (a)dorée doit assurer la transition

On ne va pas repointer ici tout ce qui ne va pas. Ce qui ne va plus. Ce qui est certain c’est que Roberto Martinez a quitté le navire. Décision autoproclamée par le directeur technique qu’il était. Décision prise avant la coupe du monde. Usure du pouvoir. Un pouvoir étiolé. Car six ans ça use et pas que les souliers. Mais six ans qui n'ont pas été vains. Car le Catalan a mis à profit ce temps-là pour faire progresser la fédération, changer les méthodes de travail, professionnaliser ce qui devait l'être. Un travail en profondeur. Qui ne fut pas parfait mais qui a été fait. Plus de 30 joueurs lancés en équipe nationale (avec plus ou moins de réussite) pour tenter de combler le futur vide que va inévitablement laisser le départ de quelques cadres. C’est ce que Martinez appele l’héritage. Six ans et un bilan de 80 matchs pour l’Espagnol. Six ans et 11 défaites, dont 6 d’entre elles sur les 19 derniers matchs joués depuis la fin de l’Euro 2021. Soit 30% de revers depuis 1 an et demi et désormais 100% de regrets. Malgré ces 18 derniers mois compliqués il faut le remercier pour ces six ans. Avec Marc Wilmots avant lui, il a donné une vie à cette équipe. Et il nous a donné envie de l’aimer encore.