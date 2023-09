L’humeur de Vincent Langendries : la fête des rois

Vertonghen est un phénomène. De longévité, de loyauté, de sincérité. Son amour du drapeau, son sens du sacrifice, sa carrière majestueuse. Impressionnante carrière saluée hier par tout un pays. En néerlandais, en français, en allemand… quelle magnifique Brabançonne hier… pour lui faire honneur d’Ostende à Eupen en passant par Bruxelles.

Il est " Sterk " ce Jan ! Pour la 150e fois il a donc enfilé le maillot national. Toujours avec autant de fierté et d’émotion. Et pour la 10e fois il a frissonné en voyant trembler les filets. Son but nous a ouvert le match, nous a rendu la tâche facile. Son but (le premier pour lui depuis ce coup de tête " samouraï " contre le Japon en 2018), est arrivé juste pile poil pour célébrer le plus grand serviteur de l’équipe nationale. Et quel bonheur de le voir profiter de tout ça, avec ses enfants, en apothéose d’une soirée riche de moments qu’il n’oubliera pas.